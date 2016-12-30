Неділя, Січень 1, 2017

Новини

2016-й рік для Олександрії та всієї України видався досить насиченим на події. Читачі нашого ресурсу...

З 22 грудня в Олександрійському районному будинку культури розпочалися дитячі новорічні ранки. Про це повідомляється...

Харківська філія «Volunteer Community» організувала унікальний проект­марафон, у рамках якого небайдужі виконують мрії літніх людей. Про...

Стаціонарні пункти обігріву діють практично у всіх районах області, в тому числі і в м....

Громадян, посадових осіб та підприємців пропонується штрафувати за «значне забруднення навколишнього середовища» їх тваринами. Правила...

Наприкінці і так повного на не дуже позитивні новини року вчора, 29 грудня, до Землі...

Станом на 8.00 29 грудня проїзд автомобільними дорогами Кіровоградщини забезпечений у повному обсязі. Про це...

Під час проведення обласної спеціальної оперативно-профілактичної операції "Розшук" правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження близько 40 осіб,...

Обласний центр Кіровоградської області – місто Кропивницький Міністерство культури планує оголосити культурною столицею країни на...

Сьогодні, 29 грудня 2016 року в Олександрійській міській раді відбулася 26 позачергова сесія. Як раніше...

Не дивлячись на неодноразове інформування про заборону продавати незаконнно зрубані ялинки, а також про рейди...

За наявними статистичними даними до центрів зайнятості області протягом березня 2014 – листопада 2016 року...

29 грудня 2016 року о 10:00 ранку в приміщенні Олександрійської міської ради пройде позачергова сесія. Основним...

Про хід медичної реформи сьогодні, 28 грудня 2016 року, розповів перший заступник голови ОДА Сергій...

26 грудня в селищі Авангард Криворізького району хлопець вчинив самопідпал. Як встановили співробітники поліції, троє...

Новорічні ялинки, що вирощуються в спеціальних місцях, є безпечними для здоров'я. Але інколи досить важко...

Вночі, близько 2 години ночі олександрійці відчули поштовхи землетрусу з епіцентром у районі Вранча, що...

Нещодавно поліцейські роти поліції особливого призначення ГУНП в Кіровоградській області за порушення правил дорожнього руху зупинили...

В зв’язку з підвищенням захворюваності на ГРІ та грип в області (перевищення епідпорогу захворюваності на...

26 грудня о 21:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога...

В Кропивницькому поліцейські затримали жінку, яка виманювала гроші у пенсіонерів Кіровоградської та сусідньої областей. Про...

Для тих, хто подорожуватиме поїздом у новорічну ніч, залізничники підготували сюрприз. Святкової ночі провідники ПАТ...

Жителька Олександрії Галина Тарасова звернулася до кореспонденів Голосу Громади з проханням допомогти в пошуках зниклого...

Про це повідомив під час апаратної наради сьогодні, 26 грудня 2016 року директор департаменту інфраструктури та...
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