Новини
На Олександрійщині чоловік загинув під час пожежі
Сьогодні, 9 січня о 07:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території...
Дорожники нагадують про ускладнений рух на дорогах області
Наразі проїзд на дорогах Кіровоградщини ускладнено. Рух транспортних засобів дозволено. Про це інформує прес-служба САД...
У Кропивницькому чоловік отруївся чадним газом та потруїв сусідів через вентиляцію (ВІДЕО)
У Кропивницькому одна людина загинула, ще шістьох госпіталізували з отруєнням. Про це повідомляє ТСН у...
Автобусне сполучення через Олександрію частково відновлено
Автобусне сполучення зі станції Олександрія частково відновлене. Таку інформацію можна спостерігати на табло з оперативною...
Головні події тижня
Рік, що минув, став для України складним, були в ньому і негативні, і позитивні моменти....
Рух транспорту на Кіровоградщині повністю відновлено
Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Кіровоградській області. "Обмеження руху автомобільного транспорту по дорогах...
Сьогодні з Олександрії не їде жоден автобус
Таку інформацію кореспонденти Голосу Громади отримали на сайті bus.com.ua, де показано оперативну інформацію з табло...
Під час вчорашньої негоди рятувальники 39 разів надавали допомогу водіям Кіровоградщини
Протягом минулої доби рятувальники 39 разів надали допомогу водіям автомобілів, які потрапили до снігових заметів...
Рух транспорту у криворізькому напрямку відновлено
Як раніше повідомляв Голос Громади вчора, 7 січня 2017 року було обмежено рух на автодорозі...
В магазині в олександрійки поцупили гаманець
В магазині АТБ, що на Калініна у жительки м. Олександрії злодії вкрали гаманець з чималою...
Кіровоградська область увійшла до п’ятірки областей як найбільш напружена за рівнем аварійності
Інфографіку з відповідною інформацією представлено на сайті Нацполіції, сьогодні, 7-го січня. Так, до списку найбільш напружених...
«Skoda Octavia» сьогодні рятувальники витягли із снігового замету в Олександрії
Про надання допомоги на автошляхах області розповіли у прес-службі УДСНС України в Кіровоградській області. Сьогодні, 7-го січня,...
На автодорозі Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя введено обмеження руху
Про це сьогодні повідомила прес-служба САД у Кіровоградській області. У зв'язку з погіршенням погодних умов,...
Олександрійщину засипало снігом (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Починаючи з вчорашнього вечора і майже до ранку, на Олександрійщині сніжило. Поки ж у вихідні...
Вітаємо з Різдвом Христовим!
Кореспонденти Голосу Громади щиро вітають наших читачів з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай Новий 2017...
Школярі влаштували вертеп з нагоди закриття зимового табору “Патріот”
Як раніше повідомляв Голос Громади, 3 січня 2017 року для учнів Олександрії та Олександрійського району відкрився...
Не дивлячись на снігопади, в Олександрії спалахнула пожежа
Сьогодні, 6 січня о 10:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території...
Олександрійським водіям заборонили виїжджати після 15:00 на дороги державного та місцевого значення
У зв’язку із значним погіршенням погодних умов на Кіровоградщині ухвалили рішення про обмеження та заборону...
Заступник керівника ОДА оглянув новий хроматограф в Олександрії
Як раніше повідомляв Голос Громади, депутатами обласної ради було виділено кошти на встановлення в КУ "Олександрійський...
У зв’язку з погіршенням погоди олександрійцям повідомили номера аварійних диспетчерських служб міста
У зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов можливе виникнення аварійних ситуацій. З огляду на це...
В Олександрії неподалік місцевого магазину знайшли тіло вбитої жінки
Учора, 5 січня, по вулиці 6-го грудня було знайдено тіло мертвої жінки. Про це повідомляють...
Вранці рятувальники області оголосили штормове попередження
За прогнозами обласного центру з гідрометеорології, у зв'язку з переміщенням активних атмосферних фронтів з півдня,...
В Олександрії розгорнули мобільний пункт обігріву
Як раніше повідомляв Голос Громади, на території Кіровоградщини працює 43 стаціонарні пункти обігріву, 2 з...
Завтра олександрійцям варто утриматися від поїздок: очікуються хуртовини та ожеледиця
Вже кілька днів національні канали та місцеві ЗМІ попереджають про значне погіршення погодних умов, зокрема...
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