Понеділок, Січень 9, 2017

Новини

Сьогодні, 9 січня о 07:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території...

Наразі проїзд на дорогах Кіровоградщини ускладнено. Рух транспортних засобів дозволено. Про це інформує прес-служба САД...

У Кропивницькому одна людина загинула, ще шістьох госпіталізували з отруєнням. Про це повідомляє ТСН у...

Автобусне сполучення зі станції Олександрія частково відновлене. Таку інформацію можна спостерігати на табло з оперативною...

Рік, що минув, став для України складним, були в ньому і негативні, і позитивні моменти....

Про це повідомляє Служба автомобільних доріг в Кіровоградській області. "Обмеження руху автомобільного транспорту по дорогах...

Таку інформацію кореспонденти Голосу Громади отримали на сайті bus.com.ua, де показано оперативну інформацію з табло...

Протягом минулої доби рятувальники 39 разів надали допомогу водіям автомобілів, які потрапили до снігових заметів...

Як раніше повідомляв Голос Громади вчора, 7 січня 2017 року було обмежено рух на автодорозі...

В магазині АТБ, що на Калініна у жительки м. Олександрії злодії вкрали гаманець з чималою...

Інфографіку з відповідною інформацією представлено на сайті Нацполіції, сьогодні, 7-го січня. Так, до списку найбільш напружених...

Про надання допомоги на автошляхах області розповіли у прес-службі УДСНС України в Кіровоградській області. Сьогодні, 7-го січня,...

Про це сьогодні повідомила прес-служба САД у Кіровоградській області. У зв'язку з погіршенням погодних умов,...

Починаючи з вчорашнього вечора і майже до ранку, на Олександрійщині сніжило. Поки ж у вихідні...

Кореспонденти Голосу Громади щиро вітають наших читачів з Новим роком та Різдвом Христовим! Нехай Новий 2017...

Як раніше повідомляв Голос Громади, 3 січня 2017 року для учнів Олександрії та Олександрійського району відкрився...

Сьогодні, 6 січня о 10:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території...

У зв’язку із значним погіршенням погодних умов на Кіровоградщині ухвалили рішення про обмеження та заборону...

Як раніше повідомляв Голос Громади, депутатами обласної ради було виділено кошти на встановлення в КУ "Олександрійський...

У зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов можливе виникнення аварійних ситуацій. З огляду на це...

Учора, 5 січня, по вулиці 6-го грудня було знайдено тіло мертвої жінки. Про це повідомляють...

За прогнозами обласного центру з гідрометеорології, у зв'язку з переміщенням активних атмосферних фронтів з півдня,...

Як раніше повідомляв Голос Громади, на території Кіровоградщини працює 43 стаціонарні пункти обігріву, 2 з...

Вже кілька днів національні канали та місцеві ЗМІ попереджають про значне погіршення погодних умов, зокрема...
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