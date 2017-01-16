Понеділок, Січень 16, 2017

Новини

Традиційно на Водохреща жителі Олександрійщини збираються, щоб пірнути в освячену воду. Місця організованого купання, де...

На вихідних, у ніч з суботи на неділю, в ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17-ліцей)...

Протягом 2014-2017 рoків у зoні АТO загинулo 176 військoвoслужбoвців з Кірoвoградщини, з яких 154 пoхoванo...

Як раніше повідомляв Голос Громади, 13 січня до Олександрійської РДА завітали творчі колективи зі щедрівками. Але...

Проїзд автодорогами загального користування на Кіровоградщині забезпечено. Про це повідомляє прес-служба САД у Кіровоградській області. Так,...

Як раніше повідомляв Голос Громади, 21 грудня 2016 року по дорозі з роботи в Олександрії...

Тиждень, що минув на Олександрійщині ознаменувався боротьбою з наслідками зимової негоди. І хоча вже в понеділок,...

У четвер, 19 січня 2017 року, починаючи з 10 години ранку на території Зеленої садиби...

Сьогодні, 13 січня 2017 року рідні та близькі Софії Буц попрощалися з дівчиною, що зникла...

Сьогодні, 13 січня 2017 року до Олександрійської райдержадміністрації завітали щедрувальники. Так, привітати працівників адміністрації приїхали...

Сьогодні, 13 січня о 10:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому...

11 лютого о 10:00 в приміщенні СК "Планета спорту" відбудеться чемпіонат Кіровоградської області з армліфтингу....

В Олександрії кількість хворих на грип та ГРВІ поки не зменшується. Про це повідомляє прес-служба...

Станом на 13 січня 2017 року на Кіровоградщині забезпечено проїзд як на державній, так і...

За минулу добу 12-13 січня фахівці Служби порятунку Кіровоградської області 9 разів виїжджали для надання...

Починаючи з 10 січня 2017 року єпископ Боголеп завітав з візитом до Олександрійської міської ради...

Сьогодні, 12 січня 2017 року під час засідання виконкому через "принципову позицію" міського голови жінці...

Про це повідомляє сайт КУ "Кіровоградський обласний лабораторний центр". Так, за 1 тиждень 2017 року захворюваність...

Про це інформує прес-служба Кіровоградської ОДА. За інформацією департаменту соціального захисту населення адміністрації, рішенням Кіровоградської обласної...

Депутат від партії "БПП "Солідарність" Віталій Заріцький звернувся до членів виконкому з проханням посприяти у...

Як раніше повідомляв Голос Громади, вчора на черговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних...

У вівторок, 10 січня, в трапезній храму Різдва Христового, що знаходиться в мікрорайоні Перемога, відбувся...

Як раніше повідомляв Голос Громади, 31 січня 2017 року в Кіровоградській обласній раді розглянуть проект...

Як раніше повідомляв Голос Громади, нещодавно в сусідньому Онуфріївському районі було виявлено АЧС. Цього ж...
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