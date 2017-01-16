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Анонс заходів на свято Водохреща
Традиційно на Водохреща жителі Олександрійщини збираються, щоб пірнути в освячену воду. Місця організованого купання, де...
Поки учні були на канікулах, в Олександрії обікрали школу
На вихідних, у ніч з суботи на неділю, в ОНВК (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17-ліцей)...
Кіровоградщина втратила майже 200 бійців за час бойових дій на Сході
Протягом 2014-2017 рoків у зoні АТO загинулo 176 військoвoслужбoвців з Кірoвoградщини, з яких 154 пoхoванo...
Щедрувальники відвідали майже всі куточки Олександрійщини
Як раніше повідомляв Голос Громади, 13 січня до Олександрійської РДА завітали творчі колективи зі щедрівками. Але...
Дорожники області ліквідовують слизькість на дорогах
Проїзд автодорогами загального користування на Кіровоградщині забезпечено. Про це повідомляє прес-служба САД у Кіровоградській області. Так,...
Зниклого олександрійця знайшли мертвим на чужій дачі
Як раніше повідомляв Голос Громади, 21 грудня 2016 року по дорозі з роботи в Олександрії...
Головні події тижня
Тиждень, що минув на Олександрійщині ознаменувався боротьбою з наслідками зимової негоди. І хоча вже в понеділок,...
“Зелена садиба Ділієва” та “Козацький звичай” запрошують на святкування Водохреща
У четвер, 19 січня 2017 року, починаючи з 10 години ранку на території Зеленої садиби...
Рідні та близькі сьогодні попрощалися з 15-річною Софією Буц
Сьогодні, 13 січня 2017 року рідні та близькі Софії Буц попрощалися з дівчиною, що зникла...
Сьогодні в Олександрійській РДА щедрували
Сьогодні, 13 січня 2017 року до Олександрійської райдержадміністрації завітали щедрувальники. Так, привітати працівників адміністрації приїхали...
В Пантаївці швидко загасили пожежу від обігрівача
Сьогодні, 13 січня о 10:27 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому...
В Олександрії відбудеться обласний чемпіонат з армліфтингу
11 лютого о 10:00 в приміщенні СК "Планета спорту" відбудеться чемпіонат Кіровоградської області з армліфтингу....
Наступного понеділка олександрійські школярі не підуть до школи
В Олександрії кількість хворих на грип та ГРВІ поки не зменшується. Про це повідомляє прес-служба...
За ніч дорожники забезпечили рух дорогами як державного, так і місцевого значення
Станом на 13 січня 2017 року на Кіровоградщині забезпечено проїзд як на державній, так і...
За минулу добу в Олександрії рятувальники буксирували два вантажні автомобілі
За минулу добу 12-13 січня фахівці Служби порятунку Кіровоградської області 9 разів виїжджали для надання...
Олександрійським посадовцям заспівали різдвяних пісень
Починаючи з 10 січня 2017 року єпископ Боголеп завітав з візитом до Олександрійської міської ради...
Жінці не дозволяють користуватися землею через “примарних” інвесторів, але дозволяють директору місцевого ринку приватизувати землю біля річки
Сьогодні, 12 січня 2017 року під час засідання виконкому через "принципову позицію" міського голови жінці...
Епідемія грипу на Кіровоградщині йде на спад
Про це повідомляє сайт КУ "Кіровоградський обласний лабораторний центр". Так, за 1 тиждень 2017 року захворюваність...
Фінансування пільгового медичного обслуговування чорнобильців в області збільшили на 20%
Про це інформує прес-служба Кіровоградської ОДА. За інформацією департаменту соціального захисту населення адміністрації, рішенням Кіровоградської обласної...
Постраждалому під час вибуху студенту політеху шукають житло
Депутат від партії "БПП "Солідарність" Віталій Заріцький звернувся до членів виконкому з проханням посприяти у...
В Олександрії лежить сніг, але автобуси прямують за розкладом (ФОТО)
Як раніше повідомляв Голос Громади, вчора на черговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних...
В Олександрії відбувся майстер-клас з розпису Різдвяних медових пряників
У вівторок, 10 січня, в трапезній храму Різдва Христового, що знаходиться в мікрорайоні Перемога, відбувся...
Педагоги, зарплатня яким нараховується з міського бюджету, теж можуть сподіватися на підвищення з 1 січня
Як раніше повідомляв Голос Громади, 31 січня 2017 року в Кіровоградській обласній раді розглянуть проект...
На Кіровоградщині через ще один випадок АЧС спалили близько 400 тварин
Як раніше повідомляв Голос Громади, нещодавно в сусідньому Онуфріївському районі було виявлено АЧС. Цього ж...
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