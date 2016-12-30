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Головні події року
2016-й рік для Олександрії та всієї України видався досить насиченим на події. Читачі нашого ресурсу...
Новорічну “Алісу в задзеркаллі” для маленьких жителів Олександрійщини показали 17 разів
З 22 грудня в Олександрійському районному будинку культури розпочалися дитячі новорічні ранки. Про це повідомляється...
Бабуся з Олександрії потрапила до програми “здійснення мрій” літніх людей
Харківська філія «Volunteer Community» організувала унікальний проектмарафон, у рамках якого небайдужі виконують мрії літніх людей. Про...
Стаціонарні пункти обігріву діють і в Олександрії та районі
Стаціонарні пункти обігріву діють практично у всіх районах області, в тому числі і в м....
За “значне забруднення навколишнього середовища” тваринами планують ввести штрафи до 3400 грн
Громадян, посадових осіб та підприємців пропонується штрафувати за «значне забруднення навколишнього середовища» їх тваринами. Правила...
Вчора у напрямку Землі на великій швидкості летів 5-кілометровий астероїд
Наприкінці і так повного на не дуже позитивні новини року вчора, 29 грудня, до Землі...
Дорожники розповіли, куди телефонувати в разі надзвичайної ситуації на дорозі
Станом на 8.00 29 грудня проїзд автомобільними дорогами Кіровоградщини забезпечений у повному обсязі. Про це...
Протягом року поліцейські області знайшли близько 40 злочинців-втікачів
Під час проведення обласної спеціальної оперативно-профілактичної операції "Розшук" правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження близько 40 осіб,...
Культурною столицею України у 2017 році стане Кропивницький, – міністр
Обласний центр Кіровоградської області – місто Кропивницький Міністерство культури планує оголосити культурною столицею країни на...
Депутати все ж заклали в бюджет міста 2017 року “мінімалку” в 3200
Сьогодні, 29 грудня 2016 року в Олександрійській міській раді відбулася 26 позачергова сесія. Як раніше...
В Олександрії все ж ризикнули незаконно продавати ялинки
Не дивлячись на неодноразове інформування про заборону продавати незаконнно зрубані ялинки, а також про рейди...
В Олександрії планують провести тренінги для ВПО в рамках Міжнародного проекту
За наявними статистичними даними до центрів зайнятості області протягом березня 2014 – листопада 2016 року...
В Олександрійській міській раді знову поговорять про бюджет-2017
29 грудня 2016 року о 10:00 ранку в приміщенні Олександрійської міської ради пройде позачергова сесія. Основним...
Олександрійські лікарі входитимуть до Східної ради госпітальних округів
Про хід медичної реформи сьогодні, 28 грудня 2016 року, розповів перший заступник голови ОДА Сергій...
В сусідній області підліток підпалив себе, щоб повторити “трюк” відеоблогера: хлопець в реанімації
26 грудня в селищі Авангард Криворізького району хлопець вчинив самопідпал. Як встановили співробітники поліції, троє...
На Кіровоградщині новорічні ялинки перевіряють на радіацію
Новорічні ялинки, що вирощуються в спеціальних місцях, є безпечними для здоров'я. Але інколи досить важко...
Вночі олександрійців “трусило”
Вночі, близько 2 години ночі олександрійці відчули поштовхи землетрусу з епіцентром у районі Вранча, що...
На Кіровоградщині водій вантажівки невідомо звідки взяв… дорожній коток
Нещодавно поліцейські роти поліції особливого призначення ГУНП в Кіровоградській області за порушення правил дорожнього руху зупинили...
66 навчальних закладів області пішли на карантин, 17 з яких – в Олександрії
В зв’язку з підвищенням захворюваності на ГРІ та грип в області (перевищення епідпорогу захворюваності на...
Неподалік Олександрії перекинувся КРАЗ з вибухонебезпечною речовиною
26 грудня о 21:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що необхідна допомога...
В Кропивницькому поліцейські піймали шахрайку, що видурювала гроші в пенсіонерів Кіровоградщини
В Кропивницькому поліцейські затримали жінку, яка виманювала гроші у пенсіонерів Кіровоградської та сусідньої областей. Про...
“Новорічні” пасажири потягів отримають солодкі подарунки
Для тих, хто подорожуватиме поїздом у новорічну ніч, залізничники підготували сюрприз. Святкової ночі провідники ПАТ...
Власниця зниклого песика звернулася за допомогою до олександрійців
Жителька Олександрії Галина Тарасова звернулася до кореспонденів Голосу Громади з проханням допомогти в пошуках зниклого...
Олександрія замовила енергоаудит
Про це повідомив під час апаратної наради сьогодні, 26 грудня 2016 року директор департаменту інфраструктури та...
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