1 мільйон гривень сплатило підприємство на Кіровоградщині за ухиляння від податків

За умисне ухиляння від сплати податків підприємство сплатило державі 1 мільйон гривень.

Таку інформацію повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.

“В рамках розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ч. 3 ст. 212 КК України, встановлено одне із підприємств області, яке ухилилося від сплати більше 1 млн. грн. ПДВ, внаслідок оформлення безтоварних операцій з низкою фіктивних підприємств. Завдяки діям працівників податкової міліції фігурантом відшкодовано державі збитки в повному обсязі”, – йдеться у повідомленні ДФС.