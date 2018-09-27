Олександрійський міський терцентр провів день відкритих дверей

Територіальний центр соціального обслуговування вчора провів день відкритих дверей. Захід відбувся з нагоди дня ветерана і громадян похилого віку, який відзначають 1 жовтня. На обліку центру перебуває 1662 громадяни, серед яких ветерани праці, діти війни, пенсіонери за віком. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Олександрійської міської ради.

В день відкритих дверей присутні мали можливість отримати безкоштовні послуги з консультацій фахівців центру та скористатися послугами медичної сестри, перукаря, швачки тощо. Малозабезпечені громадяни отримали грошову допомогу та пакунки з продуктами.

Томілій Л.М., Удовенко Р.К. та Кобзар Т.І. з нагоди свята отримали Почесні грамоти Кіровоградської області організації ветеранів України.

Святковий настрій і концерт присутнім подарували хор ради ветеранів «Мелодія життя», вокальні і хореографічні колективи Міського палацу культури. По завершенню заходу ветеранів пригостили смаколиками та гарячим чаєм.