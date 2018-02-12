10 років позбавлення волі загрожує олександрійцеві, котрий забив до смерті свого товариша

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Саме така міра покараня очікує на олександрійця, який забив до смерті свого товариша по пляшці.

Повідомлення про смерть 48-річного місцевого жителя Олександрії до Олександрійського відділу поліції надійшло в п’ятницю,  9 лютого. Повідомляє прес-служба ГУНП в Кіровоградській області.

«Менше ніж за добу, провівши ряд слідчо-розшукових заходів, поліцейські встановили особу, причетну до злочину. Ним виявився 26-річний, раніше судимий мешканець міста. Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України. У даний час стосовно нього обирається запобіжний захід тримання під вартою», – розповів т.в.о. начальника Олександрійського відділу поліції Володимир Горяний.

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Після розпиття спиртних напоїв між чоловіками зав’язалася сварка, у ході якої один із товаришів завдав іншому тілесних ушкоджень несумісних з життям.

Наразі розпочато розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, триває. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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