109,5 млн грн отримає Кіровоградщина на будівництво нових амбулаторій

У ході проведення апаратної наради перший заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко повідомив, що в державному бюджеті на модернізацію сільської медицини передбачено 4 мільярди гривень, Кіровоградщина отримає 109,5 млн грн.

“Ці кошти буде спрямовано на будівництво нових сучасних лікарських амбулаторій, придбання службового автотранспорту та медичного обладнання”, – зазначив посадовець.

Згідно із типовим проектом, амбулаторія повинна мати площу до 260 квадратних метрів і земельну ділянку 0,5 гектара. На її території має бути службове житло і гараж для медичного транспорту. Орієнтована вартість будівництва однієї амбулаторії за типовим проектом складатиме близько 2 млн. грн.