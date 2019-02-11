12 олександрійців-учасників війни в Афганістані вшанують грамотами і подяками міської влади

Нагородити Почесною грамотою Олександрійської міськради голову Олександрійської громадської організації воїнів-інтернаціоналістів «Солдати в Афгані» Євгена Звєрєвщикова за активну життєву позицію з вирішення проблем ветеранів війни, плідну громадську діяльність з патріотичного виховання молоді та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 30-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан вирішив виконавчий комітет міськради на своєму останньому засіданні.

Також грамоти міської ради згідно з рішенням виконкому отримають колишні воїни-інтернаціоналісти Володимир Бредіс, Григорій Будник, Сергій Верескун, Віктор Заславський, Олександр Піщанський, Олександр Прожога.

Подяки у зв`язку з вищеозначеною нагодою виконком вирішив оголосити Олександру Бондаренку, Олександру Зубову, Олегу Луценку, Ігорю Сичову та Олегу Соколову. Всім вищезгаданим особам буде виплачена одноразова грошова винагорода у відповідних сумах.