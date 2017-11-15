14-й мандрівний DOCUDAYS UA відбудеться на Олександрійщині

14-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини “DOCUDAYS UA” відбудеться 23 та 24 листопада в Олександрійському районному будинку культури. Протягом цих двох днів олександрійський глядач зможе переглянути та обговорити фільм режисера Аліси Коваленко “Домашні ігри” та Дарії Гірної “Живі і нескорені”.

Про це кореспондентам Голосу Громади повідомила директор Олександрійського районного будинку культури Юлія Єлсукова.

23 листопада о 13.20 відбудеться показ і обговорення фільму «Домашні ігри» (режисер Аліса Коваленко).

Фільм зображує життя АліниШилової, 20-річної киянки, яку може врятувати від бідності захоплення футболом. Наразі дівчина професійно займається спортом, але обставини складаються неоднозначно: раптово помирає мати Аліни, і на руках у юної спортсменки лишаються маленькі брат і сестра – 6-річний Ренат і 7-річна Регіна. Аліна стає їм за матір. Її спортивна кар’єра на межі провалу. Уся їхня сім’я мешкає у тісній однокімнатній квартирі. Аліна хоче для брата і сестри кращого дитинства, ніж було у неї. Чи вистачить їй сили, аби впоратись з усіма труднощами? Як виграти матч свого життя, коли можливості і обставини проти тебе?

24 листопада о 11.00 показ стрічки «Живі і нескорені» (режисер Дарія Гірна).

2016-й рік, Україною шириться декомунізація. На Львівщині, в самому серці Бандерівського краю, є місто Червоноград, яке прославилося як перше місто Радянського Союзу, де повалили пам’ятник Леніну. Протенавіть 26 років потому, тут тривають запеклі суперечки між прихильниками різних ідеологій. Перед нами полюси українського суспільства: хор російської общини «Жива пам’ять» та співоча чота націоналістів ОУН-УПА «Нескорені», яких об’єднує Червоноградський народний дім. Ця кінострічка – про глибинні, приховані процеси, які насправді криються за поваленням пам’ятників, і про те, як два паралельні світи перетинаються в Червоноградському народному домі.

Переглянути фільми можна за адресою вул. Діброви, 27, Олександрійський РБК. Вхід вільний!