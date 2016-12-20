Станом на 20 грудня кількість учнів, які через хворобу не відвідують навчальні заклади, становить 14%. Про це повідомляє прес-служба Олександрійської міської ради. Наразі підстав для оголошення карантину в освітніх закладах Олександрії немає, адже, відповідно до рекомендацій Міністерств освіти і науки та охорони здоров’я, перевищення 30% хворих є показником для оголошення карантину.

Проте з 20 по 23 грудня включно на вимушених канікулах перебувають учні 8-А і 8-Б класів НВО «Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – школа мистецтв»; 7-й клас ЗНЗ І-ІІ ст.№8; 5-Б клас НВК «Олександрійський колегіум – спеціалізована школа».