16 олександрійських спортсменів патріотично-спортивного клубу «Захист» взяли участь у Відкритому кубку Львова з кікбоксингу WAKO.

Турнір, приурочений до 762-ї річниці заснування міста Лева, відбувся 5 та 6 травня в Палаці спорту «Галичина».

Про це на сторінці ПСК “Зхист” у фейсбук повідомив Sunushka Alex.

На змагання прибули 270 учасників з 11 регіонів України та республіки Молдова. Вже перший день турніру приніс до скарбнички нашої команди 5 нагород найвищого ґатунку.

Але найцікавіше відбувалося ввечері, діляться враженнями спортсмени. На професійному ринзі, під супровід «живої» рок-музики, розпочався вечір професійного кікбоксингу К-1, в рамках якого були проведені 5 поєдинків між українськими та польськими спортсменами.

Особливо почесним є те, що для проведення матчу-відкриття цього святкового дійства був обраний 12-річний вихованець ПСК «Захист» Максим Рубан, який за палкої підтримки присутніх провів свій фінальний бій проти чернівецького спортсмена. І хоча в рівному двобії олександрієць поступився своєму візаві, настрою це не зіпсувало ні йому, ні іншим членам нашої команди.

6 травня відбувались фінальні поєдинки. За підсумками змагань наші спортсмени вибороли 9 золотих, 5 срібних, 2 бронзових нагороди та кубок за перше загальнокомандне місце.

У своїх вікових та вагових категоріях наші хлопці посіли наступні місця:

1-е місце: Губанов Андрій, Кравець Едуард, Мохонько Назар, Храпач Михайло, Дерев`янко Максим, Бондаренко Михайло, Ворона Микита, Кудря Максим, Білий Кирило.

2-е місце: Чирва Назар, Тарасенко Олексій, Рубан Максим, Рудь Богдан, Гаврюшенко Сергій.

3-е місце: Тертишний Микита, Дьячук Ілля.

А також Максим Рубан отримав кубок за 2-ге місце у Відкритому кубку Львова.

По завершенню змагань, тренерським штабом команди для спортсменів було організовано відвідування аквапарку, а наступного дня – пішохідна прогулянка центральною частиною Львова.

Команду до змагань підготували тренери Сергій Торожнюк, Артем Скрипник та Олексій Кравченко.

Керівництво патріотично-спортивного клубу «Захист» висловлює велику подяку батькам та всім небайдужим олександрійцям за допомогу в організації та проведенні цієї поїздки і бажає подальших успіхів нашим спортсменам!