169 ноутбуків та 21 мультимедійний комплекс сьогодні отримали школи та дитсадки міста

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Сертифікати на ноутбуки та мультимедійні комплекси директорам олександрійських шкіл та дитячих садочків вручив народний депутат України Анатолій Кузьменко.

Вручення проходило в приміщенні міського Палацу урочистих подій. Серед поважних гостей, крім народного депутата завітали також міський голова Степан Цапюк та заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев.

Так між школами Олександрії в залежності від кількості учнів були розподілені 169 одиниць комп’ютерної техніки, а садочки отримали 21 мультимедійний комплекс, що складається з ноутбуку, мультимедійної дошки та проектору.

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Кошти в розмірі 2,4 млн. грн. на придбання техніки були виділені з державного бюджету за сприяння Анатолія Кузьменка. Нагадаємо, що також завдяки сприянню народного депутата стало можливим проведення капітального ремонту об’їзної дороги.

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