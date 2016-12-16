169 ноутбуків та 21 мультимедійний комплекс сьогодні отримали школи та дитсадки міста

Сертифікати на ноутбуки та мультимедійні комплекси директорам олександрійських шкіл та дитячих садочків вручив народний депутат України Анатолій Кузьменко.

Вручення проходило в приміщенні міського Палацу урочистих подій. Серед поважних гостей, крім народного депутата завітали також міський голова Степан Цапюк та заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев.

Так між школами Олександрії в залежності від кількості учнів були розподілені 169 одиниць комп’ютерної техніки, а садочки отримали 21 мультимедійний комплекс, що складається з ноутбуку, мультимедійної дошки та проектору.

Кошти в розмірі 2,4 млн. грн. на придбання техніки були виділені з державного бюджету за сприяння Анатолія Кузьменка. Нагадаємо, що також завдяки сприянню народного депутата стало можливим проведення капітального ремонту об’їзної дороги.