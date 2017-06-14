18 тис. чоловік з Кіровоградщини вже отримали біометричні паспорти

За повідомленням прес-служби Управління ДМС в Кіровоградській області з початку 2017 року до підрозділів Управління Державної міграційної служби в Кіровоградській області звернулось з питань оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон 18 тисяч чоловік. У порівнянні з минулим роком оформлено на 5 тисяч більше документів.

Послуги з отримання закордонного паспорту наразі надаються в усіх підрозділах міграційної служби області: у 22 районах, у 2 територіальних підрозділах міста Кропивницький та апараті Управління.