24 квітня депутати Олександрійської міськради зберуться на сесію

24 квітня відбудеться сорок п’ята сесія Олександрійської міської ради 7 скликання. До порядку денного внесені питання щодо затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2018-2020 роки, створення комунальної установи «Інклюзивно – ресурсний центр Олександрійської міської ради», ряд земельних питань.

Окрім цього будуть розглянуті питання про затвердження міської програми розвитку дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти на 2018-2021 роки; про міську цільову соціальну програму розвитку фізичної культури і спорту до 2021 року; про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік.

Загалом депутати планують розглянути 32 питання.