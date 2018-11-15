42 дитини з Кіровоградщини направлені на оздоровлення та відпочинок

З 11 листопада до 1 грудня 2018 року 42 дитини пільгових категорій з різних районів та міст області направлені на оздоровлення та відпочинок до оздоровчих закладів країни.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Міжнародний дитячий центр «Артек», що в місті Києві, прийняв на оздоровлення 23 дитини серед яких 17 дітей з багатодітних й малозабезпечених сімей та 6 дітей сиріт й позбавлених батьківського піклування.

До одеського дитячого центру «Молода гвардія» направлено 19 дітей на ХІІ тематичну зміну «Наш вибір – європейська Україна».