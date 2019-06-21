Контрольно-вагові комплекси на автошляхах Кіровоградської області працюватимуть цілодобово

Цього року на території області в денний час працює два габаритно-вагових комплекси. Уже з наступного тижня вони працюватимуть цілодобово, для цього їх майданчики облаштовують сонячними батареями з освітленням.

Такі комплекси діють на дорозі М241 км в Олександрівці та М04 Знам’янка-Луганськ-Ізварине поблизу Пантаївки.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської ОДА.

Робота таких пунктів габаритно-вагового контролю полягає у перевірці великовагових транспортних засобів на перевезення вантажу аби не допустити перевантаження й руйнування дорожнього покриття в літній період.

Нагадаємо. Що з 1 червня САД ввело в дію обмеження руху великовагових транспортних засобів в денну пору доби при температурі повітря понад 28+ С.