5 мільярдів гривень державної допомоги отримають українці на утеплення житла

Програма з енергоефективності діє протягом 4 років та продовжує доводити свою ефективність. В наступному році 5 мільярдів гривень з бюджету держави отримають українці на утеплення свого житла. Повідомляє Голос Громад із посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

На сьогодні діє 107 таких програм, що на 23% більше в порівнянні з минулим роком. На їх реалізацію у 2018 році виділено майже 115 мільйонів гривень, а це майже на 30% більше, ніж у 2017 році.

На державну допомогу населенню для енергомодернізації житла Уряд заклав до Бюджету 2019 року 2 мільярди гривень, з яких 400 мільйонів піде на «теплі кредити».

Енергомодернізація житла дає змогу на 40-70% менше платити за комунальні послуги. Для цього доцільно: утеплити будинок, замінити старі вікна на енергоощадні, встановити лічильники та енергоощадні лампочки.

Завдяки зацікавленості населення в енергоефективності збільшився обсяг виробництва енергоощадного обладнання й матеріалів, а також збільшився ринок послуг з утеплення, в наслідок цього економіка України отримала понад 7 мільярдів гривень.