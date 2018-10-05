5 об’єднаних громад з Кіровоградщини в списку партнерів програми «USAID DOBRE»

Вчора, 4 жовтня, USAID (агенство США з міжнародного розвитку) оголосило партнерство з 25 новими ОТГ в рамках програми “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE). Інформує Голос Громади з посиланням на сайт облдержадміністрації.

5 об’єднаних громад з Кіровоградщини потрапили до переліку партнерів за програмою «DOBRE». Серед них Дмитрівська сільська, Новопразька селищна, Смолінська селищна, Помічнянська та Компаніївська селищна ОТГ.

До переліку партнерів увійшли також громади Дніпропетровської, Івано-Франківської, Миколаївської, Тернопільської, Харківської та Херсонської області.

Директор програми USAID DOBRE Беррі Рід зазначив, що громади – партнери програми отримають технічну допомогу та співфінансування проектів у пріоритетних напрямках, над якими працюватимуть громади: місцевий економічний розвиток, підвищення якості надання послуг, залучення молоді до прийняття рішень, поліпшення комунікації з мешканцями тощо.

Програма DOBRE – це п’ятирічна програма, яка спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення інтересу і зацікавленості у громадян до прийняття рішень, забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні.