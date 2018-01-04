556 олександрійців працевлаштовано за допомогою професійного навчання

Організація професійного навчання під конкретне замовлення роботодавців забезпечує розширення професійної компетенції працівників, набуття допоміжних знань з нових технологій виробництва. Професійне навчання проводиться на базі професійно-технічних та вищих навчальних закладів, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності чи відомчого підпорядкування, зокрема центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості тощо.

Про це повідомили в Олександрійському міськрайонному центрі зайнятості.

Стажування дозволяє:

підвищити рівень професійної компетенції безпосередньо на робочому місці, враховуючи специфіку конкретного виробництва;

максимально адаптуватися до трудового колективу;

набути досвід;

удосконалити свій професійний рівень, ділові якості.

За 11 місяців 2017 року проведено навчання під конкретне замовлення роботодавців для 579 безробітних, 556 з яких працевлаштовано.