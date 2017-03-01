58-ий оглядовий конкурс аматорських драматургічних колективів «Театральна весна Кіровоградщини» розпочався в ПК «Світлопільський» сьогодні, 1 березня.

Цього року у конкурсі-огляді приймають участь 32 театральні колективи з Олександрії та Олександрійського району, а також зі Знам’янки та Знам’янського району. У репертуарі колективів — класика української та зарубіжної драматургії, сучасні українські постанови.

Відкрили фестиваль фрагментом постановки “Очень простая история” місцевого молодіжного театру “Апельсин”, а о 14:30 своїм виступом вразили глядачів актори олександрійського народного театру під керівництвом Юрія Дзбановського.

Журі, що визначить переможців фестивалю, очолює заслужений діяч мистецтв України Євген Курман. Переможців буде нагороджено на церемонії відкриття Всеукраїнського свята театрального мистецтва «Вересневі самоцвіти», яке щорічно проходить на території музея-заповідника Івана Карпенка-Карого «Хутір Надія».