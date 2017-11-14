Вчора, 13 листопада, у перинатальному центрі Кіровоградської обласної лікарні відбулися урочистості з нагоди вручення перших документів новонароджених, під час яких керівник управління юстиції Вадим Гуцул привітав молодих батьків із народженням малюків і вручив свідоцтва про народження. Повідомляє прес-служба Головного територіального Управіння юстиції в Кіровоградській області.

Посадовець відзначив, що процедура отримання перших документів стала набагато простішою завдяки тому, що наразі батьки дитини мають змогу отримати свідоцтво про народження на базі медичного закладу.

“Оформленням свідоцтв про народження займаються спеціалісти відділів ДРАЦС. До речі, хочу відзначити, що з кожним місяцем популярність сервісу з видачі перших документів дитини на базі медичних закладів лише зростає. Відтак з моменту запуску свідоцтва були вручені 6 500 малюкам, народженим на території Кіровоградщини”, – говорить Вадим Гуцул.