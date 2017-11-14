Фото ГТУ юстиції в Кіровоградській області

Вчора, 13 листопада, у перинатальному центрі Кіровоградської обласної лікарні відбулися урочистості з нагоди вручення перших документів новонароджених, під час яких керівник управління юстиції Вадим Гуцул привітав молодих батьків із народженням малюків і вручив свідоцтва про народження. Повідомляє прес-служба Головного територіального Управіння юстиції в Кіровоградській області.

Посадовець відзначив, що процедура отримання перших документів стала набагато простішою завдяки тому, що наразі батьки дитини мають змогу отримати свідоцтво про народження на базі медичного закладу.

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“Оформленням свідоцтв про народження займаються спеціалісти відділів ДРАЦС. До речі, хочу відзначити, що з кожним місяцем популярність сервісу з видачі  перших документів дитини на базі медичних закладів лише зростає. Відтак з моменту запуску свідоцтва були вручені 6 500 малюкам, народженим на території Кіровоградщини”, – говорить Вадим Гуцул.

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