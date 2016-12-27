В зв’язку з підвищенням захворюваності на ГРІ та грип в області (перевищення епідпорогу захворюваності на 24,5%) станом на 26 грудня 2016 року тимчасово призупинено навчання в 66-ти закладах освіти області. Так, в м. Олександрія призупинено навчання в 17-ти закладах, в м. Світловодськ — 10, м. Кропивницький — 2, Бобринецький район — 4, Знам’янський — 2, Олександрійський — 12, Онуфріївський район– 19.

Про це інформує Кіровоградський обласний лабораторний центр.

В період епідемічного підйому захворюваності на грип та ГРІ та відповідно до Наказу МОЗ України від 06.11.2016 №732 «Про затвердження нормативно-правових актів з питань організації та проведення санітарно — протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та ГРІ» ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр Міністерств а охорони здоров’я України» рекомендує закладам освіти проводити профілактичні, протиепідемічні та дезінфекційні заходи.