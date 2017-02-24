Сьогодні, 24 лютого 2016 року під час сесії Олександрійської міської ради про діяльність правоохоронців за 2016 рік прозвітував начальник Олександрійського відділу поліції Сергій Котига.

Так, за 2016 рік до Олександрійського відділу поліції надійшло 14492 заяви та повідомлення, в провадженні знаходилося 6044 кримінальних порушення. Крім цього, наразі відмічається збільшення правопорушень на 12,5% (приблизно на 200 злочинів) в порівнянні з 2015 роком.

Основною причиною цього, за словами Котиги, є зміна кадрового складу.

“За минулий рік звільнилося і було переведено близько 30 осіб, а ці співробітники тривалий час працювали, мали досвід. Наразі ж 5 співробітників закінчили навчальні заклади лише в минулому році”, – зазначив під час свого виступу правоохоронець.

Найбільш поширеними є злочини проти власності, кількість яких збільшилася до 1313 крадіжок за минулий рік. Саме вони становлять 70% від усієї кількості правопорушень.

Крім цього, начальник місцевої поліції зазначив, що Олександрія є єдиним містом в області, де немає ізолятору тимчасового утримання.