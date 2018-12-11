700 резервістів-добровольців Кіровоградщини будуть направлені на військові навчання

Під час щотижневої апаратної наради голова облдержадміністрації Сергій Кузьменко повідомив, що з початку оголошення воєнного стану у 10 областях України, до військкоматів області звернулося близько 700 резервістів, які пройдуть навчання з військової підготовки.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

“Резервісти першої черги, як і передбачається законом, своєчасно звернулися до військових комісаріатів. Це захисники, які мають досвід проходження служби в зоні ООС. Це хлопці, яких ніхто не розшукував, вони самі своєчасно з’явилися до військкоматів”, – наголосив голова ОДА.

Керівник області також додав, що на життя громадян військовий стан не впливає і країра продовжує жити своїм життям.