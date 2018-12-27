710 жителів Кіровоградщини визнано придатними до проходження строкової військової служби

За результатами проведення призву восени у Кіровоградській області 710 юнаків, які пройшли медичне обстеження, заходи професійно-психологічного відбору та визнані призовними комісіями придатними до проходження строкової військової служби.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградського обласного військового комісаріату у Facebook.

Обрані громадяни направлені до навчальних центрів, зокрема, Збройних Сил України – 260 осіб, Національної гвардії України – 370 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 60 осіб та Державної прикордонної служби України – 20 осіб. Після прийняття військової присяги та отримання первинних умінь проходження військової служби усі солдати будуть направлені до військових частин.

За результатами весняного та осіннього призову 2018 року до лав ЗСУ та інших військових формувань з Кіровоградської області було призвано 1400 юнаків. Визначене для області завдання щодо призову юнаків на строкову військову службу виконано у повному обсязі.

Зазначимо, що серед позитивних змін відзначається покращення стану явки призовників та наявність у них бажання після строкової продовжити проходження військової служби за контрактом, а основними несприятливими тенденціями призову на строкову військову службу продовжують зберігатися наявність збільшення кількості призовників, які визнаються непридатними до проходження строкової військової служби.