710 жителів Кіровоградщини визнано придатними до проходження строкової військової служби

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За результатами проведення призву восени у Кіровоградській області 710 юнаків, які пройшли медичне обстеження, заходи професійно-психологічного відбору та визнані призовними комісіями придатними до проходження строкової військової служби.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сторінку Кіровоградського обласного військового комісаріату у Facebook.

Обрані громадяни направлені до навчальних центрів, зокрема, Збройних Сил України – 260 осіб, Національної гвардії України – 370 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 60 осіб та Державної прикордонної служби України – 20 осіб. Після прийняття військової присяги та отримання первинних умінь проходження військової служби усі солдати будуть направлені до військових частин.

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За результатами весняного та осіннього призову 2018 року до лав ЗСУ та інших військових формувань з Кіровоградської області було призвано 1400 юнаків. Визначене для області завдання щодо призову юнаків на строкову військову службу виконано у повному обсязі.

Зазначимо, що серед позитивних змін відзначається покращення стану явки призовників та наявність у них бажання після строкової продовжити проходження військової служби за контрактом, а основними несприятливими тенденціями призову на строкову військову службу продовжують зберігатися наявність збільшення кількості призовників, які визнаються непридатними до проходження строкової військової служби.

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