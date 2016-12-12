800 тис. грн. буде залучено на розвиток та започаткування нового бізнесу

У наступному році з обласного бюджету буде залучено 800 тис. грн. на розвиток та започаткування нового бізнесу, а також 200 тис. грн. – на компенсацію відсоткових ставок за кредитами. Про це повідомив під час регіонального бізнес-форуму “Україна – країна підприємців” заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев.

У цьому році в рамках реалізації регіональної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2016-2018 роки на підтримку бізнесу було виділено 550 тисяч гривень, а на реалізацію бізнес-проектів цьогоріч загалом спрямовано 1 мільйон гривень.

Сьогодні підприємництво Кіровоградської області представляють близько 40 тис. фізичних осіб-підприємців, більше 7 тис. малих та понад 500 середніх підприємств.