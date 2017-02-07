92-річний Почесний громадянин Олександрії пішов з життя

У віці 92-х років пішов із життя Почесний громадянин міста та учасник бойових дій під час Другої світової війни Микола Соловйов. Про це повідомляє прес-служба міськради.

Сьогодні ж, 7-го лютого цю шановану в місті людину провели в останню путь командування військової частини №2269 Національної гвардії України, представники Олександрійського об’єднаного військкомату, голови ветеранських організацій міста, представники влади, друзі, рідні та близькі.

Микола Сергійович народився 25 квітня 1924 року в республіці Білорусь та воював проти нацистських загарбників, брав участь у звільненні території України, Білорусі, Польщі, Німеччини. Мав активну життєву позицію та приймав участь в житті міста і у післявоєнні роки, був одним з ініціаторів заснування ветеранської організації Олександрійського авіаційного гарнізону та беззмінно очолював її раду до 2006 року.

У 2014 році йому було присвоєно звання «Почесний громадянин м. Олександрії».

Похований Микола Сергійович на військовому кладовищі у Заводському мікрорайоні.