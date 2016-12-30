2016-й рік для Олександрії та всієї України видався досить насиченим на події. Читачі нашого ресурсу могли спостерігати, як протягом року працюють наші лікарі, поліцейські й політики, про що говорять на культурних заходах та чим “дихає” Олександрія та район. Тому, наприкінці останнього робочого тижня року, кореспонденти Голосу Громади вирішили згадати ті події, які виявилися найцікавішими за версією наших читачів.

Нажаль, однією з перших резонансних подій на початку року став вчинок студентів та викладача Олександрійського технікуму БНАУ, які жорстоко познущалися над цуценям. Тема вбивства собаки набула розголосу серед жителів Олександрії і не тільки. Захисники тварин звернулися до суду з вимогою покарати учасників, і риторика щодо цього питання ведеться і досі.

Іншою подією, що сколихнула спочатку Олександрію, а потім і всю Україну стало зникнення 15-річної Софії Буц з Пантаївки. Пошуками дівчини практично відразу зайнялися поліцейські, рятувальники та навіть нацгвардійці, до Пантаївки безліч разів приїжджали екстрасенси, і всі із завмиранням серця чекали хоч на якісь результати. Нажаль, доля дівчини та інших зниклих дітей з’ясувалася не скоро.

Але, поряд з цим, було місце в 2016-му і для хороших новин. Так, найпопулярнішою новиною, яка майже весь рік тримається на верхівці “топу” Голосу Громади стала знахідка відомого веломандрівника Євгена Карабаза “покинутого раю” неподалік Олександрії. Він знайшов п’ять покинутих кар’єрів, які відзняв та відео виклав на своєму ютуб-каналі. Сподіваємося, що, прочитавши цю новину, не один олександрієць вирішив насолодитися красою природи нашої Батьківщини замість подорожей по закордонним курортам.

Щоправда, не оцінила місцевих “красот” секретар Олександрійської міської ради Олена Богоявленська. Липнева новина про іспанські канікули олександрійського політика обурила місцевих жителів, адже «від сесії до сесії» мер разом з секретарем та заступниками постійно жаліються депутатам та олександрійцям, що місто не має коштів на вирішення гострих проблем – самі ж посадовці не шкодують грошей на свої особисті потреби.

Цього ж місяця не було спокою і працівникам поліції. Так, на Івана Купала олександрійці були шоковані новиною про жорстоке вбивство 21-річної Дарії Озарко, а кількома днями пізніше озброєні автоматами злодії пограбували ювелірну крамницю в центрі міста.

Вже в серпні виявилося, що зникнення та жорстокі вбивства дітей і молодих людей в Олександрії – справа рук серійного маніяка, якого працівники поліції встановили і затримали в ході розслідування резонансних злочинів. Затриманий 46-річний чоловік, якого охрестили “олександрійським маніяком”, є уродженцем м. Володимир-Волинська Волинської області. Він вже мав судимість за вбивство дівчинки на Волині, а вийшов на волю раніше строку за так званим “Законом Савченко”. Подробиці цих жахливих подій з’ясовуються і досі.

В листопаді ж на Кіровоградщину завітав прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Метою візиту стали дороги, ремонт яких активно вівся на Кіровоградщині аж до першого снігу. Обговорення дорожніх робіт проходили у всіх соц.мережах, на вулицях та в офісах, і варто чекати, що вони продовжаться і після відновлення ремонту навесні.

Наприкінці року традиційно найпопулярнішими новинами були економічні. Жителі міста перебували в очікуванні звітів місцевої (і не тільки) влади за використані кошти, про виконані роботи і плани на майбутнє. Та, дивлячись на це, в “топі” новин Голосу Громади за цей період часу стала новина про сміливих працівників центрального ринку, які затримали зухвалого крадія прямо на місці злочину, таким чином віддавши шану небайдужим олександрійцям.

Рік дійсно видався тяжким. Було багато втрат та розчарувань, але тепер кожен з нас має ще більше сил на звершення нового, адже саме через випробування гартується характер та сила духу. Ми, в свою чергу, інформуватимемо наших читачів про найактуальніші події та найрезонансніші теми. Адже ми працюємо для вас!

Кореспонденти Голосу Громади бажають всім щасливого Нового Року та сподіваються, що він принесе лише хороші новини! Зі святом!

З повагою, колектив інформаційного інтернет-ресурсу “Голос Громади”!