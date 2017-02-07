Питання слизьких тротуарів на вулицях міста вже неодноразово піднімалося мешканцями Олександрії, засобам масової інформації та громадськими організаціями.

Проте сама проблема, звісно, нікуди не зникла.

Нещодавно ж одна з популярних спільнот Типичная Александрия в соціальній мережі Вконтакті опублікувала цікаве опитування під назвою «Падав (падала) ти цієї зими?».

Результати опитування є досить красномовними. Так, станом на 7 лютого з близько 1200 опитаних більше 600 обрали варіант «так».

Нажаль, чи то власне погодні умови, чи недостатня увага місцевої влади та комунальників все ж змушують місцевих жителів падати дорогою до роботи або на навчання, лише поповнюючи цю сумну статистику.