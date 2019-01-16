Абітурієнти з Олександрійщини мають право на безкоштовне навчання за роботу в сільській місцевості

C 1 січня 2019 року набрала чинності постанова Кабміну, згідно з якою першочергове право зарахування на бюджет отримають абітурієнти, які взяли на себе зобов’язання відпрацювати після закінчення вишу як мінімум три роки в селах або селищах міського типу.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт МОН.

Відтак, випускникам спеціальностей галузей знань «Освіта/Педагогіка» (код спеціальності 01) і «Охорона здоров’я» (код 02), які скористаються вищезазначеними пільгами, необхідно буде відпрацювати в сільській місцевості протягом трьох років. На цей період фахівцям надаватимуть безкоштовне житло.

Після навчання випускник повинен прибути до місця відпрацювання протягом місяця, укласти трудовий договір з роботодавцем та почати роботу. Якщо ж випускник відмовиться виконувати відпрацювання в період встановленого терміну, йому потрібно буде відшкодувати державі кошти за його навчання.