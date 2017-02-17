Як відомо, крупи являються продуктом високого попиту та значною частиною раціону олександрійців. З огляду на це, кореспонденти Голосу Громади вирішили дослідити вартість цієї продукції, здійснивши моніторинг цін в найбільш популярних супермаркетах міста.

Так, за ціновою політикою найбільш доступними є ячмінна (перлова) крупа та пшоняна крупа. Ячку можна придбати від 5 грн 65 коп до 7 грн 10 коп за кілограм. Пшоняну кашу олександрійці можуть придбати за ціною від 5 грн 90 коп до 7 грн 55 коп за кілограм. Трохи дорожчою є пшенична каша, ціна на яку коливається від 5 грн 10 коп до 8 грн 5 ком за кілограм.

Не менш популярною, хоча і вполовину дорожчою за попередні крупи, є вівсянка. Традиційний англійський сніданок в Олександрії коштує близько 10 грн за кілограм.

Ще дорожчим товаром на ринку круп є рис. Якщо ви маєте на меті зварити плов або голубці, то за кілограм цього кулінарного задоволення треба буде викласти від 16 грн 50 коп до 18 грн за кілограм.

І, врешті, абсолютним лідером у відношенні ціни є гречка. Ціна на сучасне “чорне золото” коливається від 28 грн 65 коп до 31 грн 35 коп за кілограм.

Варто зазначити, що в своїй більшості цінова категорія круп залежить не скільки від фірми-виробника, скільки від супермаркетів, в яких проводилося дослідження.

Та не дивлячись на досить велику розбіжність цін, олександрійці мають широкий вибір круп та можуть обрати для своєї сім’ї найвигіднішу та найсмачнішу.