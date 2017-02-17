Як відомо, крупи являються продуктом високого попиту та значною частиною раціону олександрійців. З огляду на це, кореспонденти Голосу Громади вирішили дослідити вартість цієї продукції, здійснивши моніторинг цін в найбільш популярних супермаркетах міста.

Так, за ціновою політикою найбільш доступними є ячмінна (перлова) крупа та пшоняна крупа. Ячку можна придбати від 5 грн 65 коп до 7 грн 10 коп за кілограм. Пшоняну кашу олександрійці можуть придбати за ціною від 5 грн 90 коп до 7 грн 55 коп за кілограм. Трохи дорожчою є пшенична каша, ціна на яку коливається від 5 грн 10 коп до 8 грн 5 ком за кілограм.

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Не менш популярною, хоча і вполовину дорожчою за попередні крупи, є вівсянка. Традиційний англійський сніданок в Олександрії коштує близько 10 грн за кілограм.

Ще дорожчим товаром на ринку круп є рис. Якщо ви маєте на меті зварити плов або голубці, то за кілограм цього кулінарного задоволення треба буде викласти від 16 грн 50 коп до 18 грн за кілограм.

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І, врешті, абсолютним лідером у відношенні ціни є гречка. Ціна на сучасне “чорне золото” коливається від 28 грн 65 коп до 31 грн 35 коп за кілограм.

Варто зазначити, що в своїй більшості цінова категорія круп залежить не скільки від фірми-виробника, скільки від супермаркетів, в яких проводилося дослідження.

Та не дивлячись на досить велику розбіжність цін, олександрійці мають широкий вибір круп та можуть обрати для своєї сім’ї найвигіднішу та найсмачнішу.

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