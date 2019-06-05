Аграрії Олександрійщини відзначили «День поля»

Сьогодні, 05 червня, на базі ТОВ «Степ» поблизу села Куколівка пройшов «День поля» або так зване свято-форум для аграріїв Олександрійського району, повідомляє Голос Громади.

Фахівці агропромислової галузі зібрались цього дня аби поділитися своїми спостереженнями, перейняти досвід, обговорити певні проблеми аграріїв тощо.

Для присутніх заходу був організований фуршет, після якого відбулися виступи представників світових компаній та презентації каталогів з продукцією, послугами тощо. Серед них такі компанії як: «EURALIS» – вирощування та продаж гібридного насіння, NPZ-Lembke – селекція високоврожайних сортів сільськогосподарських культур і виробництво насіння, «Unifer» – сучасні системи поливів, BASF – сучасна хімія для покращення врожайності.

Під час бесід та інформативних виступів учасники форуму дізналися про новітні гібридні засоби захисту культурних насаджень, про можливі хвороби рослин в процесі початкової фази росту, основного росту та в період дозрівання, про покращення якості врожаю й відповідно збільшення коефіцієнту врожайності, про зменшення негативного впливу на ґрунт та довкілля завдяки сучасним засобам обробки.

Після основної частини зустрічі аграрії мали можливість оглянути поля з насадженнями й на власні очі переконатися в ефективності продукції виробників й поставити питання, які їх цікавили.