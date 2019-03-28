Актуально для олександрійців й не тільки: трудовий стаж та виправлення у трудових книжках

У січні місяці поточного року затверджено зміни до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній (постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 року № 109).

Вказаний Порядок доповнено пунктом 17-1, нормами якого визначено, що у разі коли в трудовій книжці є записи з виправленнями або недостовірні чи неточні записи про періоди роботи на підприємствах, в установах, організаціях або їх правонаступниках, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, стаж роботи, який дає право на пенсію, зараховується у порядку, визначеному Пенсійним фондом України за погодженням з Мінсоцполітики.