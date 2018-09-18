Акти готовності до опалювального сезону підписали 16 із 22 теплопостачальних підприємств області

Заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко під час апаратної наради проголосив про кількість актів готовності до опалювального сезону.

Ним було зазначено, що станом на 17 вересня 2018 року акти готовності підписали 16 із 22 теплопостачальних підприємств області.

Повідомляє Голос Громади посилаючись на офіційний сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Відомо, що до опалювального сезону також готові 97% теплових господарств в ЗНЗ, 93% в ДНЗ та 75% лікарень. Термін підписання актів триває до 25 вересня.

Як зазначив Сергій Коваленко, керівництву міст Кропивницького, Олександрії та Світловодська спільно з теплопостачальними підприємствами слід розпочинати роботу щодо отримання номінацій на початок опалювального сезону 2018-2019.