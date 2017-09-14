Інститут “Республіка” запрошує активістів, громадських діячів, видатних організаторів та просто неординарних особистостей України, в тому числі і Кіровоградщини, взяти участь у конкурсі на найкреативнішу презентацію посібника із залучення громади до політичних процесів.
Про це повідомляється на сайті Інституту “Республіка” .
“На переможців чекає досвід та фінансова підтримка для втілення власної ідеї. Інструментарій для громадян — зібрання кращих практик, засвоєних уроків та успішних історій Інституту “Республіка” та Центру UA; все, що стане в пригоді для започаткування власної ініціативи, яка залучить громадян та владу до вирішення
нагальних проблем вашої громади,” – зазначає експерт конкурсу Анатолій Стоян.
Для того, щоб взяти участь у конкурсі потрібно:
- Мати креативні, оригінальні ідеї;
- Надіслати до 30 вересня (включно) Опис та Бюджет заходу за формою Інституту
“Республіка” на адресу: InstituteRespublica@gmail.com;
- Організатор покриває усі витрати, пов’язані з організацією та
проведенням конкурсу.
Вимоги до проведення презентації Інструментарію для громадян:
- Креативність;
- Цільова аудиторія — мешканці міста/ селища/ села віком від 18 років.
- Кількість учасників заходу — 50 і більше;
- Орієнтовний бюджет заходу — від 3000 до 5000 грн. (Організатор конкурсу залишає
за собою право збільшити бюджет заходу в разі потреби);
- Тривалість заходу — від 60 хвилин;
- Географія — територія України;
- Безпека для учасників.
При визначені переможців організатор звертатиме увагу на наступні критерії:
- Різноманітність цільової аудиторії заходу;
- Цікавість для ЗМІ;
- Креативність ідеї;
- Практична можливість реалізації;
- Економічно обґрунтований бюджет;
- Організаційний досвід.
Пріоритет надаватиметься учасникам із областей, у яких ще не проводилися презентації: Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Чернігівська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Одеська, Львівська, Черкаська та Харківська.
За додатковою інформацією звертайтесь за контактами:
097-394-32-15 – Олександра;
066-980-19-86 – Віталій.
Дедлайн: 30 вересня 23:59
Результати конкурсу будуть оголошені 2 жовтня.
Опис та бюджет заходу – завантажити аплікаційну форму: Аплікаційна формаформа
Завантажити посібник: toolbox ukr-compressed