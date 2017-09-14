Інститут “Республіка” запрошує активістів, громадських діячів, видатних організаторів та просто неординарних особистостей України, в тому числі і Кіровоградщини, взяти участь у конкурсі на найкреативнішу презентацію посібника із залучення громади до політичних процесів.

Про це повідомляється на сайті Інституту “Республіка” .

“На переможців чекає досвід та фінансова підтримка для втілення власної ідеї. Інструментарій для громадян — зібрання кращих практик, засвоєних уроків та успішних історій Інституту “Республіка” та Центру UA; все, що стане в пригоді для започаткування власної ініціативи, яка залучить громадян та владу до вирішення

нагальних проблем вашої громади,” – зазначає експерт конкурсу Анатолій Стоян.

Для того, щоб взяти участь у конкурсі потрібно:

Мати креативні, оригінальні ідеї; Надіслати до 30 вересня (включно) Опис та Бюджет заходу за формою Інституту

“Республіка” на адресу: InstituteRespublica@gmail.com; Організатор покриває усі витрати, пов’язані з організацією та

проведенням конкурсу.

Вимоги до проведення презентації Інструментарію для громадян:

Креативність; Цільова аудиторія — мешканці міста/ селища/ села віком від 18 років. Кількість учасників заходу — 50 і більше; Орієнтовний бюджет заходу — від 3000 до 5000 грн. (Організатор конкурсу залишає

за собою право збільшити бюджет заходу в разі потреби); Тривалість заходу — від 60 хвилин; Географія — територія України; Безпека для учасників.

При визначені переможців організатор звертатиме увагу на наступні критерії:

Різноманітність цільової аудиторії заходу; Цікавість для ЗМІ; Креативність ідеї; Практична можливість реалізації; Економічно обґрунтований бюджет; Організаційний досвід.

Пріоритет надаватиметься учасникам із областей, у яких ще не проводилися презентації: Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Чернігівська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Одеська, Львівська, Черкаська та Харківська.

За додатковою інформацією звертайтесь за контактами:

097-394-32-15 – Олександра;

066-980-19-86 – Віталій.

Дедлайн: 30 вересня 23:59

Результати конкурсу будуть оголошені 2 жовтня.

Опис та бюджет заходу – завантажити аплікаційну форму: Аплікаційна формаформа

Завантажити посібник: toolbox ukr-compressed