Інститут “Республіка” запрошує активістів, громадських діячів, видатних організаторів та просто неординарних особистостей України, в тому числі і Кіровоградщини, взяти участь у конкурсі на найкреативнішу презентацію посібника із залучення громади до політичних процесів.

Про це повідомляється на сайті Інституту “Республіка” .

“На переможців чекає досвід та фінансова підтримка для втілення власної ідеї. Інструментарій для громадян — зібрання кращих практик, засвоєних уроків та успішних історій Інституту “Республіка” та Центру UA; все, що стане в пригоді для започаткування власної ініціативи, яка залучить громадян та владу до вирішення
нагальних проблем вашої громади,” – зазначає експерт конкурсу Анатолій Стоян.

Читайте також:  «Барометр професій», які актуальні на ринку праці Кіровоградщини

Для того, щоб взяти участь у конкурсі потрібно:

  1. Мати креативні, оригінальні ідеї;
  2.  Надіслати до 30 вересня (включно) Опис та Бюджет заходу за формою Інституту
    “Республіка” на адресу: InstituteRespublica@gmail.com;
  3. Організатор покриває усі витрати, пов’язані з організацією та
    проведенням конкурсу.

Вимоги до проведення презентації Інструментарію для громадян:

  1. Креативність;
  2.  Цільова аудиторія — мешканці міста/ селища/ села віком від 18 років.
  3. Кількість учасників заходу — 50 і більше;
  4. Орієнтовний бюджет заходу — від 3000 до 5000 грн. (Організатор конкурсу залишає
    за собою право збільшити бюджет заходу в разі потреби);
  5. Тривалість заходу — від 60 хвилин;
  6. Географія — територія України;
  7. Безпека для учасників.
Читайте також:  Військового з Олександрійщини нагородять орденом «Народний Герой України»

При визначені переможців організатор звертатиме увагу на наступні критерії:

  1. Різноманітність цільової аудиторії заходу;
  2.  Цікавість для ЗМІ;
  3. Креативність ідеї;
  4. Практична можливість реалізації;
  5. Економічно обґрунтований бюджет;
  6. Організаційний досвід.

Пріоритет надаватиметься учасникам із областей, у яких ще не проводилися презентації: Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька, Чернігівська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Одеська, Львівська, Черкаська та Харківська.

За додатковою інформацією звертайтесь за контактами:

Читайте також:  На Кіровоградщині солдат застрелив двох товаришів по службі

097-394-32-15 – Олександра;
066-980-19-86 – Віталій.

Дедлайн: 30 вересня 23:59

Результати конкурсу будуть оголошені 2 жовтня.

Опис та бюджет заходу – завантажити аплікаційну форму: Аплікаційна формаформа

Завантажити посібник: toolbox ukr-compressed

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ