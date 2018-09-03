Альянс, що не склався: виробництва не буде, 300 робочих місць і житлового будинку також

Одним з питань порядку денного сесії Олександрійської міської ради, яка відбулася 31 серпня, був проект рішення «Про розірвання договору про державно-приватне партнерство від 24.05.2017 р. з ТОВ «Альянс Груп Лімітед та припинення договору суперфіцію від 24.05.2017 р. з ТОВ «Альянс Груп Лімітед». Депутати проголосували за даний проект.

Нагадаємо: цей договір було укладено з означеним підприємством, яке зобов`язувалося вести спільну діяльність у рамках державно-приватного партнерства, спрямовану на реалізацію проекту з організації виробництва будівельних матеріалів та будівельної сировини на землях золосховища колишньої Олександрійської ТЕЦ 1-2. Потенційний забудовник майбутнього виробництва на занедбаній території площею 111,3 га, мав намір вкласти в нього 66,5 млн гривень і створити для олександрійців до 300 робочих місць. Також, згідно з минулорічним договором, цей інвестор обіцяв реконструювати аварійне приміщення 5-ти поверхового гуртожитку, що у Перемозькому мікрорайоні по вул. Трудових резервів,1, під житловий будинок. Але досі нічого з цього не сталося з часу укладення договору.

Як пояснили «Голосу Громади» фахівці, обізнані з даним питанням, ініціатором розірвання договору було саме товариство «Альянс Груп Лімітед», котре таким чином визнало, що не спроможне виконати договірні зобов`язання через відсутність необхідних коштів для інвестування. Втім, обставина про таку ініціативу інвестора-невдахи у проекті рішення міської ради не згадується.

Для довідки: Суперфіцій (від лат. Superficies solo cedit — будівля слідує за землею): у сучасному українському праві – можливість користування чужою земельною ділянкою для забудови, окремий вид прав на чужі речі (глава 34 Цивільного кодексу України).