Амбулаторія в селі Протопопівка Приютівської громади одна з перших в області прийме своїх пацієнтів

В селі Протопопівка Приютівської громади нещодавно завершилося будівництво амбулаторії. Це перша сільська лікарня сімейної медицини в області, яка незабаром буде введена в експлуатацію. Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Кіровоградської облдержадміністрації.

Амбулаторія в Протопопівці була збудована в рекордний термін за кошти державної субвенції, спрямованої на розвиток системи охорони здоров’я в сільській місцевості.

Нагадаємо, що приміщення амбулаторії площею 335 м2 збудоване на вул. Мисливській спроможне приймати до 30 відвідувачів у зміну та розрахована на 8 працівників. На території медичного закладу побудовано житлову частину для чергового лікаря, який зможе надавати медичні послуги цілодобово.