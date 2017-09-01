Андрій Коломійцев поздоровив вихованців Пантаївської школи-інтернату

Сьогодні, 1-го вересня, навчальний рік розпочався для 217 учнів Пантаївської школи.

В планах школи на майбутнє – отримання статусу спеціального навчально закладу з військо-спортивним спрямуванням, адже на базі школи є кадетські класи.

Привітати учнів зі святом прийшов заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрій Коломійцев.

З нагоди свята Першого дзвоника, школа отримала в подарунок сертифікат на 10 тисяч гривень. Директор інтернату розповів, що за ці кошти буде куплено макет автомату для військової підготовки.