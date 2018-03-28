Андрій Коломійцев провів зустріч з колективом Цукрового заводу та озвучив передвиборчу програму

Вчора, 27 березня, кандидат на посаду голови Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев провів зустріч з колективом Цукрового заводу, у ході якої озвучив першочергові пункти своєї передвиборчої програми.

На підтримку кандидата виступив народний депутат України Анатолій Кузьменко.

Серед визначених завдань своєї програми Андрій Коломійцев озвучив: з’єднання населених пунктів Приютівської об’єднаної громади якісним дорожнім покриттям, розробку нових маршрутів задля забезпечення жителів громади транспортним сполученням між населеними пунктами, що входять до складу ОТГ; ремонтування доріг; створення загального комунального підприємства задля вирішення питань благоустрою в Приютівській ОТГ; будівництво ЦНАПу; вирішення проблеми пересування через Войнівське водосховище та ін. На питання, де на всі ці проекти брати кошти, кандидат розповів про те, які фінансові переваги матиме ОТГ (60% ПДФО, акциз) та про підтримку територільних громад з боку держави (державні субвенції на соціально-інфраструктурний розвиток і т.д.).

Крім цього кандидат зазначив, що заклади медичної, освітньої галузей та інші соціальні об’єкти продовжать як і раніше працювати, адже ніяких скорочень чи взагалі закриття закладів вказаних галузей не відбудеться.

Зазначимо, що Андрій Коломійцев свого часу очолював Олександрійський район, працював певний період у сільському господарстві, а нині обіймає посаду заступника голови Кіровоградської ОДА, тому усю можливу проблематику населених пунктів Приютівської громади кандидат знає достатньо глибоко. Рішення про висунення А. Коломійцева на посаду голови Приютівської ОТГ було прийнято на зборах Олександрійської районної організації “БПП “Солідарність” у понеділок, 26 березня.