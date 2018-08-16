Андрій Коломійцев розповів про будівництво нової лікарської амбулаторії в селі Протопопівка

Першою в області сільською лікарською амбулаторією загальної практики, будівництво якої проводиться за рахунок субвенції з державного бюджету, має стати амбулаторія в селі Протопопівка Олександрійського району.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на блог Приютівської громади.

Про її будівництво розповів голова Приютівської ОТГ Андрій Коломійцев.

За його словами, нова стаціонарна амбулаторія в цьому населеному пункті є вкрай необхідною, адже в селі проживає більше двох тисяч людей, а існуючий там медичний заклад непристосований для надання якісних медичних послуг – він розміщується у старій будівлі, там відсутнє водопостачання, водовідведення та інші зручності.

Проект новобудови передбачає також службове житло, що дозволяє лікарю негайно бути на робочому місці в разі виникнення загрози життю пацієнта.

Наразі, будівельні роботи проходять за графіком: вже покладений фундамент, будівельники працюють над кладкою стін.

Фото: Кіровоградська ОДА.