Андрій Коломійцев: власне бачення розвитку Новопразької та Приютівської ОТГ

29 квітня цього року Центральна виборча комісія призначила проведення виборів у Приютівській та Новопразькій селищних об’єднаних територіальних громадах. Відповідну постанову було опубліковано на сайті ЦВК позаминулого тижня, 16 лютого. До складу Приютівської ОТГ увійшли одна селищна та п’ять сільських рад, які представляють сімнадцять населених пунктів: Приютівська селищна рада (смт Приютівка), Войнівська сільська рада (село Войнівка), Головківська сільська рада (села Головківка, Іванівка), Ізмайлівська сільська рада (села Ізмайлівка, Видне, Гайок, Королівка, Піщаний Брід, Пустельникове), Костянтинівська сільська рада (села Костянтинівка, Бутівське, Занфірівка), Протопопівська сільська рада (села Протопопівка, Березівка, Діброви, Ягідне). До Новопразької селищної об’єднаної територіальної громади, котра утворена на території суміжних Олександрійського та Знам’янського районів, увійшли Новопразька селищна рада (смт Нова Прага, села Григорівка, Лозуватка, Олександро-Пащенкове), Шарівська сільська рада (село Шарівка, селища Гайове, Квітневе); Знам’янський район: Пантазіївська сільська рада (села Пантазіївка, Веселка, Троянка, Шевченкове).

Власним баченням щодо перспектив та нових можливостей розвитку новостворених громад поділився заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Коломійцев, котрий свого часу очолював Олександрійський район та, як ніхто інший, розуміється на його проблемах та потребах.

Андрію Олександровичу, які перспективи економічного розвитку мають на сьогодні Приютівська та Новопразька об’єднані територіальні громади?

Насамперед хочу зазначити, що жителі обох громад прийняли досить виважене та сміливе рішення, продемонструвавши активну громадянську позицію та небайдужість до власного майбутнього. Рішення про формування територіальних громад, безумовно, є кроком вперед, що дасть можливість їм набути повноважень міст обласного значення та, з огляду на досить значний ресурсний потенціал, забезпечити свою спроможність та самодостатність.

Нині на території цих населених пунктів працюють потужні промислові підприємства та фермерські господарства, забезпечуючи мешканців не лише територіальних громад, а й міста Олександрії, робочими місцями та гідною заробітною платою. Так, з 1961 року не припиняв своєї роботи Олександрійський цукровий завод, що розташований у центрі Приютівської громади, котрий сьогодні входить у п’ятірку кращих заводів України. Надпотужний молочно-товарний комплекс «Петриківське молоко» (смт. Нова Прага), продукція якого користується великим попитом не лише в українців, а й у жителів країн Європи та Азії, по праву вважається одним із передових в країні. Серед провідних агропромислових господарств усієї області – ТОВ «УкрАгроКом», котре зареєстроване та провадить свою успішну діяльність на території новоствореної Приютівської ОТГ. Крім вже вказаних підприємств на територіях Приютівської та Новопразької об’єднаних територіальних громад працюють й інші, менш потужні, підприємства, що також забезпечують економічну спроможність громади – НВФ «Агросвіт», ПАТ «Шарівське», МП «Неємія», ФГ «Південне», ТОВ «Сузір’я», ТОВ «Пантазіївське» та ін.

Тож, що стосується питання економічного потенціалу та перспектив розвитку цих об’єднаних територіальних громад, вважаю, що переваги ОТГ досить суттєві в порівнянні з окремо взятими населеними пунктами. Адже однією з головних причин створення ОТГ, насамперед, є наближення та поліпшення якості послуг для населення. А маючи власний фінансовий ресурс (60% ПДФО, місцевий акциз, надходження від плати за землю) та за підтримки держави (спеціальна інфраструктурна субвенція, кошти Державного фонду регіонального розвитку, субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій, можливі проекти міжнародної технічної допомоги) Приютівська та Новопразька громади матимуть можливість використати цей ресурс у повному обсязі на власні потреби, такі як: оновлення інфраструктури, проведення ремонтів бюджетних установ, відновлення та ремонтування дорожньо-транспортного покриття, закупівля необхідного обладнання і т.і.

Наскільки буде дотримуватися принцип рівноправ’я серед усіх населених пунктів-членів об’єднаних громад?

Після проведення виборів, ми отримаємо дві спроможні територіальні громади, в яких інтереси кожної з селищних та сільських рад, що увійшли до Приютівської та Новопразької ОТГ будуть представляти свої представники – старости та депутати зазначених територіальних громад.

Наразі триває процес передачі земель сільгосппризначення за межами населених пунктів у комунальну власність вже створених громад. Що це дасть, власне, громадам?

На сьогоднішній день, за рішенням Уряду, ухваленим наприкінці січня, вже семи новоствореним об’єднаним громадам Кабінет Міністрів України передав у власність землю сільськогосподарського призначення поза межами населених пунктів. На мою думку, таке рішення є одним із тих самих стимулюючих факторів для об’єднання та формування територіальної громади. Крім економічної вигоди від користування землею, для жителів громади це, також, в рази спростить механізм отримання та оформлення земельної ділянки.

Що стосується питання розширення повноважень в новостворених Приютівській та Новопразькій громадах. Які, насамперед, повноваження отримають громади?

Фактично, рада громади отримає майже такі ж повноваження, як нині мають міста обласного значення, про що на початку нашої розмови ми вже говорили. Насамперед – це реальна можливість планувати бюджет на перспективу, самостійно вирішувати ряд важливих для життєдіяльності громади питань, таких як: реалізація інфраструктурних проектів, проектів в соціальній сфері. Бюджет об’єднаної територіальної громади перейде на так звані прямі міжбюджетні відносини з державою. На «практиці» це означатиме, що саме громада розпоряджатиметься коштами та вирішуватиме, на які потреби їх спрямовувати. А, власне, фінансування здійснюватиметься за схемою прямого дворівневого розрахунку – від держави безпосередньо громаді. В бюджети ОТГ, крім доходів, що отримував бюджет до створення об’єднаної територіальної громади, зараховуватиметься вже 60% податку на доходи фізичних осіб. Раніше ж цей податок зараховувався до районного бюджету.

Окрім цього, громади отримають можливість використання наданих державою субвенцій за напрямками, управління земельними ресурсами, самостійно визначати можливі забудови на території ОТГ та можливість видавати відповідні дозвільні документи, забезпечити роботу Центрів з надання адміністративних послуг населенню. До речі, в Приютівській ОТГ вже найближчим часом заплановано створення сучасного Центру з надання адміністративних послуг населенню. А головне – це самостійно вирішувати питання розвитку своїх територій, формування спроможних та самодостатніх територіальних громад.

Не менш важливим питанням, що наразі турбує мешканців новостворених громад, є питання розвитку медицини. Що можете сказати з цього приводу?

Якщо коротко, то на сьогоднішній день медичне обслуговування жителям громади забезпечують амбулаторії загальної медицини сімейної практики в селищі Приютівка, в селах Головківка, Войнівка, Бутівське, а також п’ять фельдшерсько-акушерських пунктів – Ізмайлівський, Піщанобрідський, Пустельниковий, Березівський, Костянтинівський, шо, у свою чергу, дозволяє охопити медпослугами населені пункти усієї Приютівської громади. По Новопразькій ОТГ працюють Новопразька амбулаторія загальної практики – сімейної медицини Олександрійського району Кіровоградської області, амбулаторія в с. Шарівка та Пантазіївка та ФАПи у населених пунктах ОТГ.

Розвитку медицини сьогодні приділяється особлива увага, як з боку держави, так і з боку обласної влади. Вишукуються можливості й на ремонтування та відновлення приміщень амбулаторій, закупівлю нового медичного обладнання. Гарним прикладом вищесказаного є капітальний ремонт Новопразької амбулаторії загальної практики, який було здійснено минулого року. Загалом на ремонтування було вкладено близько 2,5 млн грн. На цей рік в рамках державної програми реформування сільської медицини заплановано будівництво нової амбулаторії на території Приютівської громади в с. Протопопівка.

Тож залишилося дочекатися проведення виборів до Приютівської та Новопразької ОТГ, після чого, власне, й розпочнеться реалізація спільно створеного представниками всіх сільських та селищних рад плану, який підтримали голосуваннями депутати.