Напередодні Міжнародного жіночого дня виконавчий комітет Олександрійської міської ради оприлюднив план заходів, що плануються в місті з нагоди свята. Традиційно, більша частина акцій пройде у міських бібліотеках, музеї, палаці культури та навчальних закладах.

З 1 по 9 березня у Олександрійському міському музейному центрі ім. А. Ф. Худякової пройде конкурс малюнків «Для матусі в подарунок ми малюємо малюнок». Також у музеї відбудеться виставка книжкових ілюстрацій «Жінко, ти є світло правди і добра», проведення якої заплановано на період з 3 по 9 число місяця.

У навчальних закладах міста з 3 по 7 березня будуть проведені святкові програми та урочистості з нагоди свята.

11:00 – 3 березня у Центральній бібліотеці ім. О. С. Пушкіна запланована літературно-поетична кав’ярня «Життя жінкою живе».

11:00 – 4 березня у приміщенні Олександрійської дитячої музичної школи пройде концерт «Нашим мамам».

13:35 – 6 березня в читальній залі бібліотеки-філії №8 для юнацтва відбудеться Showrealwomen: «Нині твій весняний день сонця, квітів і пісень».

14:00 – 6 березня в палаці культури «Світлопільский» буде представлено театралізовано-концертну програму «Ukrainianwomen».

10:00 – 7 березня (вівторок) у геріатричному пансіонаті запланована концертна програма «Радості, здоров’я та тепла».

О 12:00 цього ж дня у Олександрійському училищі культури пройде культурний захід інформ-times «Не мовчи!».

12:30 – 7 березня у першому корпусі міського музейного центру ім. А.Ф. Худякової можна відвідати інформаційну годину «Відомі жінки Олександрійщини».

13:00 – 9 березня громадська організація «Віра» влаштовує концертну програму «Вітання найріднішим в світі».