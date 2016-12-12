Анонс заходів до Новорічних свят

До Новорічних свят у загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних закладах та бібліотеках проходитимуть новорічні ранки, концертно-ігрові програми, майстер-класи тощо. Інформує сайт міської ради.

Крім цього міський музейний центр ім. Худякової А.Ф. організовує для своїх відвідувачів такі заходи:

15 грудня о 13:00 відбудеться ігрова забава «По Вкраїні з краю в край ходить Святий Миколай»;

20 грудня о 14:00 пройде виховна година «Новорічні традиції в країнах світу»;

21 грудня об 11:00 буде проводитися майстер-клас із виготовлення новорічних прикрас;

28 грудня о 10:00 – новорічна гірлянда забав «Новорічна чудасія».

16 грудня о 12:00 годині у ПК «Світлопільський» відбудеться концертно-театралізована програма для дітей «Дарунки від Миколая».

28 та 29 грудня у ПК “Світлопільський” – казка для дітей «Новорічне диво»;

19 грудня о 16:00 годині планується відкриття міської ялинки з традиційним парадом Дідів Морозів.

Крім цього на малечу чекають різноманітні розважальні заходи.

Новорічні ранки для дітей біля головної ялинки міста проводитимуться щоденно з 2 по 13 січня о 12:00 годині.

Закриття центральної ялинки відбудеться 14 січня.