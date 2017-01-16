Традиційно на Водохреща жителі Олександрійщини збираються, щоб пірнути в освячену воду. Місця організованого купання, де з року в рік відбувається дійство культурного плану, знаходяться як в Олександрії, так і поза її межами. Цього року масові заходи відбудуться на пляжі «Розвага» в мікрорайоні Перемога, на Войнівському водосховищі та на території Зеленої садиби Ділієва.

22:00 18 січня 2017 року – на пляжі “Розвага” почнеться святкова програма, де будуть присутні виступи артистів, театралізовані вистави, частування безкоштовним чаєм та кавою, а також ігри та конкурси. Організованого підвозу бажаючих прийняти участь в заході не передбачено. Організаторами виступає ГО «Нова Хвиля».

00:00 18 січня 2017 року – ропочнеться Водохреща на Войнівці, де опівночі відбудеться свячення води, далі ж на учасників дійства чекає купання, конкурси та інші культурні заходи. Організатором виступає Асоціація підприємств та підприємців міста Олександрії за підтримки Олександрійської районної державної адміністрації та народного депутата України Анатолія Кузьменко. Крім цього, організовано траспортування гостей: рейсовий автобус №9 буде ходити за маршрутом БАМ – Соборна площа— Войнівське водосховище.

10:00 19 січня 2017 року – гостей зустрічатиме Зелена садиба Ділієва. Як повідомили організатори, в програмі заходу купання, ігрища та забави, також на гостей чекатиме смачна козацька кухня. Щоправда, добиратися доведеться власним транспортм, але дорогу до садиби буде розчищено для комфортного проїзду. Захід організовує товариство «Зелена садиба Ділієва» та організація «Козацький звичай» за підтримки депутата Олександрійської міської ради Андрія Коломійцева.