Анонс заходів відзначення 32-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС

З нагоди відзначення сумної дати до дня Чорнобильської трагедії в Олександрії відбудеться ряд заходів.

Відповідний план було завтерджено сьогодні, 29 березня, під час проведення засідання виконавчого комітету Олександрійської міської ради.

Серед заходів: мітинг-реквієм: «Гіркий полин твоєї долі, Україно…», який відбудеться на площі Соборній біля пам’ятного знаку «Героям Чорнобиля» 26 квітня о 10:00, після чого в Олександрійській дитячій музичній школі відбудеться концерт «Полин сльозою омивається душа» – на 10:30.

Поміж цих заходів протягом 23 – 30 квітня будуть проходити тематичні виставки в музеї, бібліотеках міста, години-реквієм та ін.

Ознайомитися з детальним планом заходів можна за посиланням тут.