Апеляційний суд Кіровоградської області відмовив у задоволенні апеляційної скарги засновнику фермерського господарства

За позовом керівника Олександрійської місцевої прокуратури в судді першої інстанції було скасовано накази Головного управління Держгеокадастру у Кіровоградській області, визнано недійсним договори оренди землі та зобов’язано відповідача повернути земельні ділянки загальною площею 47, 28 га та нормативно -грошовою оцінкою понад 1,3 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Прокуратури Кіровоградської області.

Апеляційний суд Кіровоградської області також підтримав позицію прокуратури та постановою відмовив у задоволенні апеляційної скарги відповідача.

Підставами для звернення прокурора до суду стало те, що відповідач, усупереч вимогам Земельного Кодексу України, Закону України «Про фермерське господарство» розширив площі земельних ділянок вже існуючого фермерського господарства, отримавши нові на пільгових умовах.