Арсенал зброї часів Вітчизняної війни знайдено у квартирі померлого олександрійця

Олександрійський міський відділ поліції нещодавно отримав повідомлення від жителів Олександрії про смерть їхнього 58-річного родича. Працівники поліції прибули на місце події і встановили, що чоловік жив самотньо у своїй квартирі, ознак насильницької смерті у нього не виявили. Але без несподіванок тут все ж не обійшлося: під час огляду помешкання померлого поліцейські знайшли там цілий арсенал вогнепальної, автоматичної та холодної зброї. Переважно вся вона часів другої Світової війни, а саме: радянські автомати систем ППШ і ППС, німецькі автомат «Шмайсер», пістолети «Вальтер» і «Парабелум», карабін та гвинтівка, бойові ножі і багнет, набої. Про особу померлого відомо, що це був непрацюючий громадянин, проживав самотньо, судимостей не мав і взагалі у поле зору правоохоронних органів раніше не потрапляв. Сусіди охарактеризували його, як неконфліктну людину, котра підтримувала з ними доброзичливі стосунки. Про арсенал зброї у свого сусіда вони нічого не знали. Є припущення, що чоловік просто її колекціонував.

Як повідомляють правоохоронці, вся зброя вилучена та направлена на експертизу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України («Незаконне зберігання вогнепальної зброї»). Подальше рішення щодо зброї буде прийняте поліцією після висновків експертів-криміналістів.