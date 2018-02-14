АТОвець з Олександрії здобув бажану роботу

У центрах зайнятості області демобілізованим військовослужбовцям та учасникам АТО, які звернулися по допомогу у пошуці роботи, надається комплекс соціальних послуг, що сприяє прискоренню їхнього працевлаштування.

Олександрійський міськрайонний центр зайнятості не став виключенням учасникам антитерористичної операції приділяється велика увага, адже вони, наші захисники, часто повертаються додому не лише з фізичними травмами. Часто їх життєвий шлях поділяється на «до війни» і «після». Там, на війні, все було зрозуміло, все поділено на «свої» та «вороги», задача одна – захищати свою Батьківщину. Повернувшись з війни, колишнім бійцям важко знайти себе, усвідомити, що життя яскраве, різнобарвне і насичене подіями завдяки їм самим. Саме тому першочерговою задачею для демобілізованих бійців стає пошук самого себе, оновлення, відродження та продовження свого шляху.

Іван М. з самого початку бойових дій на сході України, зрозумів, що в такий складний для країни час, його місце саме там, на передовій. Тому з 2014 по 2017 рік він сумлінно захищав територіальну цілісність України. Після трьох років проведених на війні, на чоловіка чекав складний етап адаптації.

До війни, закінчивши лише школу, Іван М. працював на різних підприємствах, частіше за все опановуючи тяжку, але не кваліфіковану роботу. Звернувшись до міськрайонного центру зайнятості і поспілкувавшись з фахівцями відділу організації працевлаштування населення, демобілізований атовець все ж таки збагнув, що стати професіоналом у близькому по духу ремеслі цілком можливо, треба мати лише бажання навчатись, і отримувати освіту.

Деякі сумніви у чоловіка все ж виникали. Але вони остаточно розвіялись після зустрічі з роботодавцем. Фахівці центру зайнятості організували для Івана М. зустріч та співбесіду щодо можливостей працевлаштування до ТОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс».

Колишній боєць був вражений масштабом та технологічністю виробництва, умовами праці, наявністю нового обладнання. Найцікавішим для пана Івана виявися механічний цех. Співбесіда пройшла вдало. Тож було прийняте остаточне рішення користь опанування професії токаря з перспективою працевлаштування на відвіданому підприємстві.

З кінця серпня 2017 року Іван М., за допомогою професіоналів своєї справи, опановує в Одеському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості тонкощі обраної професії. Навчання добігає кінця у лютому 2018 року. Виробничу практику безробітний проходив на ТОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс», де довів рівень своєї майстерності. Після успішно складених іспитів, на яких Іван М. підтвердив високий рівень отриманих знань, умінь і навичок, вже 15 лютого він починає свій трудовий шлях на посаді токаря.