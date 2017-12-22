АТОвці вже до кінця року отримають кошти

Питання щодо виплати грошової допомоги учасникам АТО в рамках реалізації відповідної міської програми на початку засідання чергової сесії Олександрійської міської ради сьогодні, 22 грудня, озвучив депутат від фракції “БПП “Солідарність” Віталій Заріцький.

Депутат зазначив, що на цей рік було закладено 100 тис грн, проте кошти на сьогодні чомусь використані не у повному обсязі.

Відомо, що з проханням з’ясувати зазначене питання до депутата з письмовим зверненням ще до проведення сесії звернулися учасники АТО.

У відповідь міський голова Степан Цапюк зазначив, що 34 тис грн із цих коштів були вже видані, а на сьогоднішній день ним буде підписано розпорядження про надання коштів у сумі 1000 грн для 33 учасників АТО, які вони отримають вже до кінця року.