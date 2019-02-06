Атовці з Кіровоградщини стали власниками більш як 18 тисяч гектарів землі

Наразі у Кіровоградській області учасники АТО вже завершили процес оформлення у власність 9616 земельних ділянок, а проекти затверджені на ділянки загальною площею 18,13 тисячі гектара.

Повідомляє Голос Громади з посиланням на сайт Держгеокадастру у Кіровоградській області.

Найбільше землі виділили військовим в Олександрійському (741 – 1,46 тис.га), Новомиргородському (1550 – площею майже 3,06 тис. га), Кропивницькому (984 – площею 1,79 тис. га), Олександрівському (681 – понад 1,32 тис.га) та Знам’янському (667 – площею 1,28 тис. га) районах.

Учасники АТО здебільшого отримають ділянки для ведення особистого селянського господарства із земель сільськогосподарського призначення державної власності.