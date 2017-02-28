Вчора, 27 лютого на дорогах області ліквідували близько 200 м² ям. Як зазначається на сайті САД в Кіровоградській області, негода спричиняє нарощення темпів робіт.

Роботи велися на а/д Н-14-1 Південний обхід м. Кіровоград км 7-8, М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка км 689-694 – загалом – 185 м² ліквідованих деформацій покриття. Холодним асфальтобетоном ремонтували на автодорозі Н-14 Олександрівка-Кіровоград-Миколаїв км 17-20, де на 10 квадратних метрах використали тонну асфальтобетону.

Окрім ямкового ремонту провели вирубку порослі (4100 м²) та ремонтували перильні огородження (30 погонних метрів). Також 4 бригади займались відкачкою води з проїжджих шляхів.