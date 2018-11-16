Автогонщиків нагородила міська влада

Відразу п`ять представників організації «Авто-мото клуб «Олександрія» були нагороджені грамотами Олександрійської міської ради на сьогоднішньому засіданні виконавчого комітету, повідомляє «Голос Громади».

Спортсмени цього клубу неодноразово здобували перемоги та призові місця на змаганнях різного рівня. А головним «іменинником» дня став 16-річний Данило Крисько, який за підсумками цьогорічних етапів чемпіонату України з автокросу був визнаний чемпіоном 2018 року серед дорослих у класі легкових автомобілів з об`ємом двигуна до 1600 см3. Але першою отримала грамоту міськради його мати Олена Крисько, як дійсний член авто-мотоклубу та «натхненник і організатор» перемог Данила. Нагороду одержав і глава цієї родини Володимир Крисько , тренер чемпіона і заодно – голова ГО «Авто-мото клуб «Олександрія». Володарями грамот від міської влади також стали Сергій Вялих, срібний призер чемпіонату України-2018 у класі «Баггі» та Павло Гонтовий (обидва – теж представники олександрійського авто-мото клубу).